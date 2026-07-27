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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يهاجم منتقدي فيفا: الكراهية حرمتكم من الاستمتاع بالمونديال.. جمعنا مليارات البشر ووحدنا العالم

إنفانتينو
إنفانتينو
محمد بدران

وجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، رسالة قوية إلى منتقدي الاتحاد وبطولة كأس العالم، مؤكدًا أن النسخة الأخيرة من المونديال كانت احتفالًا عالميًا بالوحدة والفرح، وأن الانتقادات والشائعات لم تنجح في حجب نجاح البطولة.

وقال إنفانتينو، في رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية، إن من انتقدوا البطولة أو انشغلوا بنشر الشائعات والكراهية حرموا أنفسهم من الاستمتاع بلحظات استثنائية جمعت الأطفال والآباء والأجداد حول لعبة كرة القدم.

وأضاف أن فريق FIFA كان يعمل على أرض الواقع طوال فترة البطولة من أجل تنظيم أفضل نسخة ممكنة، وضمان سلامة الجماهير والتواصل معهم في الدول الثلاث المستضيفة: كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما كان البعض يواصل توجيه الانتقادات من خلف الشاشات.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى أن أكثر من 7 ملايين مشجع من أكثر من 200 دولة حضروا مباريات البطولة في 16 مدينة وملعبًا، دون أعمال عنف أو عداء، في حين تابع مليارات الأشخاص المنافسات من مختلف أنحاء العالم، معتبرًا أن المونديال كان احتفالًا بالفرح والوحدة والتكاتف.

وأكد إنفانتينو أن هذا النجاح تحقق بفضل تعاون الدول المستضيفة، وقوات الأمن، والمتطوعين، وفرق العمل داخل الاتحاد الدولي، إضافة إلى الجماهير التي حضرت من مختلف أنحاء العالم.

وشدد على أن كرة القدم أثبتت مجددًا قدرتها على تجاوز السياسة والانقسامات، ومنح الأمل للشعوب التي تعاني ظروفًا صعبة، مستشهدًا بما وصفه بالدعم المعنوي الذي قدمته البطولة لدول مثل إيران وهايتي، مؤكدًا أن كرة القدم تجمع ولا تفرق.

وفيما يتعلق بالجدل الذي صاحب بعض القرارات التحكيمية والتأديبية، أوضح إنفانتينو أن مثل هذه الحالات تحدث في أكبر البطولات والدوريات حول العالم، ولا ينبغي أن تطغى على الصورة الأكبر أو تقلل من قيمة الإنجاز الذي تحقق.

واختتم رئيس الاتحاد الدولي رسالته قائلًا: "إلى من يكرسون وقتهم لكراهية FIFA، توقفوا لحظة وتأملوا وجوه الجماهير ومشاعرهم، فهذه هي قوة لعبتنا الجميلة"، مؤكدًا فخره بالمساهمة في نجاح هذا الحدث، وموجهًا رسالة ختامية قال فيها: "الكثير من الحب للجميع".

إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم

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