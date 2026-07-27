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أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال

أمين عمر
أمين عمر
عبدالله هشام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر ، لإدارة مباراة الأهلي السعودي (أهلي جدة) أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، علي ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية المقرر لها يوم 26 أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو وطارق مجدي حكم مساعد تقنية الفيديو ، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها الكفاءات التحكيمية المصرية على الساحة الدولية.

ويأتي اختيار الطاقم المصري لإدارة هذه المواجهة المهمة ضمن سلسلة من التكليفات الدولية التي حصل عليها بقيادة أمين عمر خلال السنوات الأخيرة، بعدما قدم مستويات مميزة في البطولات القارية والعالمية، ما عزز مكانته بين أبرز الحكام في إفريقيا وآسيا.

أمين عمر الأهلي أهلي جدة أوكلاند سيتي كأس ال‏إنتركونتيننتال

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