أمين عمر: إدارة مباراة في كأس العالم حلم تحقق بعد سنوات من العمل والاجتهاد

كشف الحكم الدولي المصري أمين عمر كواليس مشاركته في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الوصول إلى المونديال يمثل الحلم الأكبر لأي حكم كرة قدم، مشيرًا إلى أنه عمل لسنوات من أجل تحقيق هذا الهدف حتى نال شرف إدارة إحدى مباريات البطولة.

رحلة بدأت في 2019

وقال أمين عمر، خلال برنامج يحدث في مصر، إنه بدأ السعي للوصول إلى كأس العالم منذ عام 2019، بعدما شارك في كأس العالم للناشئين بالبرازيل، ثم رُشح لمونديال قطر 2022، لكنه لم يحالفه التوفيق آنذاك، قبل أن يواصل العمل حتى نجح في المشاركة بالنسخة الحالية.

معسكر إعداد مكثف قبل البطولة

وأوضح أن الحكام خضعوا لمعسكر إعداد استمر نحو 12 يومًا قبل انطلاق البطولة، تضمن تدريبات بدنية وفنية يومية، إلى جانب محاضرات عن قوانين اللعبة والتعديلات التحكيمية، وجلسات إعداد نفسي، مع متابعة طبية مستمرة على مدار الساعة.

48 ساعة للاستعداد لكل مباراة.

وأشار إلى أن الحكم يتم إبلاغه بالمباراة قبل 48 ساعة، موضحًا أنه بعد التكليف يبدأ في دراسة الفريقين بشكل تفصيلي، من خلال التعرف على أسماء اللاعبين، ومراكزهم، وخطط اللعب، وطريقة تنفيذ الكرات الثابتة، وأبرز العناصر المؤثرة في كل منتخب.

دراسة تكتيكية قبل صافرة البداية

وأضاف أن الحكام يعملون مع مدربين فنيين تابعين للجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يتم تحليل أداء المنتخبات وتقديم تقارير وفيديوهات تساعد الحكم على قراءة المباراة واتخاذ القرارات بصورة أدق أثناء اللقاء.

المباريات الأولى عنوان مستوى التحكيم

وأكد أمين عمر أن الاتحاد الدولي يختار أفضل الحكام لإدارة المباريات الأولى في البطولة، لأنها تمثل الانطباع الأول عن مستوى التحكيم في كأس العالم، معتبرًا أن تكليفه بإدارة ثاني مباريات البطولة كان شرفًا كبيرًا وثقة من لجنة الحكام في "فيفا".