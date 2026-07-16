وزير الزراعة: قفزة في إنتاج اللحوم الحمراء لـ600 ألف طن.. والاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي قطاع الإنتاج الحيواني اهتمامًا بالغًا، نظرًا لكونه أحد أهم الأسس المحورية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توسيع نطاق المشروعات الإنتاجية، وتحسين السلالات، وزيادة كفاءة التشغيل، وتطبيق أفضل معايير الجودة والاستدامة البيئية.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والواقعة عند مدخل الكيلو 113 من طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، وذلك خلال جولته اليوم بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة.

قطاع الإنتاج الحيواني في مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الإنتاج الحيواني في مصر يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل الدعم والاهتمام المتواصل من القيادة السياسية، حيث قفز إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ليصل إلى 600 ألف طن، بالتوازي مع نمو إنتاج الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 8% لكل منهما مقارنة بالعام السابق، وهو ما أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان بنسبة 100%، والبدء في تصدير الفائض في صورة منتجات مصنعة.

كما استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية الوزارة لتطوير المحطة، مؤكدًَا ان المحطة تمثل نموذجاً تطبيقياً لخطط الوزارة في تحسين السلالات المحلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية لمشروعات الإنتاج الحيواني والألبان، موضحًا أنه تم تجهيز المحطة بأحدث التقنيات بدءاً من المحالب الآلية الرقمية، وصنابير التبريد، والمراوح داخل الحظائر، لتوفير بيئة مثالية للماشية، وصولاً إلى مصنع المنتجات الذي يوفر الجبن الموتزاريلا، والدمياطي، والقريش، والزبادي، والزبدة بجودة عالية عبر المنافذ التسويقية لخدمة المواطنين بأسعار تنافسية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي مقدم من الدكتور هاني درويش، رئيس جهاز تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، موضحًا الإمكانيات التشغيلية للمحطة المقامة على مساحة 6 أفدنة، والتي تضم قطيعاً متميزاً يبلغ 608 رؤوس من الماشية والتي تشمل؛ "أبقار فريزيان هولشتاين، وجاموس خليط إيطالي"، إلى جانب محلب آلي متطور مجهز، ومصنع متكامل لتصنيع الألبان والجبن، بالإضافة إلى منظومة تخزين وتغذية متطورة تشمل 4 بنكر سيلاج لمنع اختلاط العلف بالتربة، مما يوفر أكثر من 15% من الفاقد، بسعة 6000 طن.

وفي ختام تفقده، أكد رئيس الوزراء أن المحطة تمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين تربية الماشية، وتصنيع الألبان والجبن، والتسويق المباشر، بما يجسد توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز توفير منتجات غذائية صحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم لتعميم هذه التجارب الناجحة، والتوسع في تنفيذها من خلال تعزيز الشراكات الإنتاجية مع القطاع الخاص بمختلف المحافظات.