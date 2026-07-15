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مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خالص التعازي إلى دولة قطر قيادةً وشعبًا في وفاة أميرها السابق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

المشروعات التنموية والعمرانية

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية، إن مصر تواصل جهودها لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من ثوابتها الداعية إلى تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد رئيس الوزراء أنه وجه بسرعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض فاتورة استيراد المواد البترولية، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز الاستدامة.

تقليل أعباء الاستيراد

وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات تستهدف تقليل أعباء الاستيراد، من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتوسع في مشروعات الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق وفر في النقد الأجنبي.

زيادة المعروض من السلع الأساسية

وأشار مدبولي إلى أن جهاز مستقبل مصر يواصل التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ آليات تستهدف زيادة المعروض من السلع الأساسية وخفض أسعارها، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ويعزز استقرار الأسواق.

مستقبل مصر جهاز مستقبل مصر يواصل الحكومة رئيس الوزراء مدبولي

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