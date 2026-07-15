من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

كشف مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، تفاصيل رحلته الصعبة قبل الوصول إلى صفوف الفراعنة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مؤكدًا أن طريق الاحتراف لم يكن سهلا، بل كان مليئا بالمعاناة والتحديات.

وفاة الأب غيّرت مسار حياته

وأوضح زيكو، أن بداية الأزمة كانت بعد وفاة والده عندما كان يبلغ 14 عامًا، وهو ما دفعه لتحمل مسؤولية مساعدة أسرته في ظل ظروف معيشية صعبة.

رسالة مؤثرة لوالدته

وأشاد لاعب منتخب مصر بالدور الكبير الذي لعبته والدته في تربية الأسرة، مؤكدًا أنها قدمت ما لا يستطيع كثير من الرجال القيام به، معربًا عن أمنيته في أن يرد لها جزءًا من فضلها وتضحياتها



