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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد أوتاكا يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لحادث سير أليم

محمد أوتاكا يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لحادث سير أليم
محمد أوتاكا يطلب الدعاء لوالدته بعد تعرضها لحادث سير أليم
أوركيد سامي

كشف الفنان محمد أوتاكا عن تعرض والدته لحادث سير أليم، أمس، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز هذه المحنة بسلام.

وكتب محمد أوتاكا في رسالة مؤثرة: «تعرضت والدتي بالأمس لحادث سير أليم، أرجوكم ادعولها ربنا يقومهالي بالسلامة، وجزاكم الله كل خير».

وأثارت رسالة محمد أوتاكا حالة من التعاطف بين جمهوره ومتابعيه، الذين حرصوا على الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل، متمنين لها أن تتجاوز آثار الحادث وتعود إلى أسرتها سالمة معافاة.

ويعيش الفنان محمد أوتاكا حالة من القلق على الحالة الصحية لوالدته، وسط دعوات محبيه بأن يمنّ الله عليها بالشفاء التام، ويحفظها من كل سوء.

ونسأل الله أن يشفي والدة الفنان محمد أوتاكا شفاءً عاجلًا، وأن يطمئن قلبه وأسرته عليها، ويكتب لها السلامة والصحة والعافية.

محمد أوتاكا اخبار الفن نجوم الفن

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