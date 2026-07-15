مدبولي: مستقبل مصر جهاز مدني يتبع الرئاسة ويخضع لرقابة الأجهزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن كل الدول تلجأ لما يطلق عليه إنشاء صناديق سيادية للدولة بهدف تعظيم إدارة وتشغيل الأصول.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي، :" إحنا بنحفز الاستثمارات لكن مازالت الإجراءات الحكومية العادية بها نوع من عدم المرونة الكافية".

وأكمل مدبولي :" الدول كلها لجأت لإنشاء الصناديق السيادية لإدارة الأصول بنظام مرن في عملية الإدارة والتشغيل والتنمية وتسريع الاستفادة من الثروات ".



ولفت مدبولي :" قبل كده كان بيتقال عن جهاز مستقبل مصر تبع مين وبيشتغل إزاي ولكن بعد إصدار القانون هو جهاز مدني خاضع لرئاسة الجمهورية ويراقب من كل الأجهزة الرقابية في الدولة وهو صندوق ثروة لكل المصريين ".

