مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول إلى 85 دولارًا يؤكد أهمية التريث وعدم التسرّع في القرارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعاملت مع مطالب خفض أسعار الوقود بحذر، مشيرًا إلى أنه دعا في وقت سابق إلى عدم التسرع في اتخاذ أي قرارات قبل إجراء دراسة متأنية لتطورات السوق العالمية.

وأوضح مدبولي أنه عندما انخفض سعر برميل البترول إلى نحو 72 دولارًا، طالبت بعض الأصوات بخفض أسعار المنتجات البترولية، إلا أنه شدد حينها على ضرورة التريث وعدم تعديل الأسعار إلا وفق دراسة دقيقة، لافتًا إلى أن سعر البرميل ارتفع لاحقًا إلى 85 دولارًا، وهو ما يعكس استمرار تقلبات أسواق النفط العالمية.