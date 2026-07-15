قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عطية وزيكو يتصدران.. أرقام نجوم منتخب مصر في مونديال 2026
مدرب صن داونز السابق.. موكوينا يصل إلى القاهرة ليبدأ رحلته مع بيراميدز
لماذا حذر رسول الله من شهر صفر الهجري؟.. انتبه لـ7 أسباب
وزير العمل: غدا بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة
مدبولي: تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.. وخطة لخفض الأسعار وتقليل فاتورة الاستيراد
الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه
شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس
مدبولي: محطة الضبعة النووية ستسترد تكلفتها خلال 12 عامًا
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه

زيزو
زيزو
حسن العمدة

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ الشكوى المقدمة ضد النادي من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، والتي كان يطالب خلالها بالحصول على 82 مليون جنيه دون وجه حق.

وجاء قرار حفظ الشكوى لينصف القلعة البيضاء، ويؤكد أن نادي الزمالك تعامل مع هذا الملف وفقًا للإطار القانوني، ومن خلال مستندات سليمة تثبت صحة موقفه منذ اليوم الأول، خاصة أن النادي قدم إلى لجنة شئون اللاعبين جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد حصول اللاعب على كامل مستحقاته حتى آخر يوم له مع النادي، بما في ذلك مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر عن موسم 2024-2025.

ويؤكد نادي الزمالك، فيما يتعلق بشكواه التي طالب فيها بالحصول على مستحقاته الخاصة بالعوائد الإعلانية وحقوق الظهور التليفزيوني للاعب خلال مدة تعاقده مع النادي، أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المدنية والجنائية اللازمة لضمان حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن الظهور التليفزيوني والمواد الإعلانية التي قام اللاعب بتصويرها.

ومع صدور قرار لجنة شؤون اللاعبين اليوم، يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، وجميع أعضاء مكتبه، وإلى القطاع القانوني بالنادي برئاسة محمد عناني، وسيد مصطفى، مدير الإدارة القانونية، وأسامة عبد الله، وطارق عبد المنعم، المحاميين، على الجهود التي بذلوها في إدارة هذا الملف باحترافية، والتي أسفرت عن صدور القرار لصالح النادي.

نادي الزمالك الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مصطفى زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

ارشيفية

80 % من القهوة مغشوشة.. علامات تفرق بين البن الأصلي والمضروب

لبنان وإسرائيل

السفارة الأمريكية ببيروت: اتفاق بين لبنان وإسرائيل على بدء تطبيق المناطق التجريبية خلال أيام

السلع التموينية

من الرقابة إلى التخفيضات.. خطة التموين لتوفير السلع بأسعار مناسبة

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد