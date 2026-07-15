الزمالك ينتصر قانونيًا.. حفظ شكوى زيزو المُطالب فيها بـ82 مليون جنيه

تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابًا من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ الشكوى المقدمة ضد النادي من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، والتي كان يطالب خلالها بالحصول على 82 مليون جنيه دون وجه حق.

وجاء قرار حفظ الشكوى لينصف القلعة البيضاء، ويؤكد أن نادي الزمالك تعامل مع هذا الملف وفقًا للإطار القانوني، ومن خلال مستندات سليمة تثبت صحة موقفه منذ اليوم الأول، خاصة أن النادي قدم إلى لجنة شئون اللاعبين جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد حصول اللاعب على كامل مستحقاته حتى آخر يوم له مع النادي، بما في ذلك مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر عن موسم 2024-2025.

ويؤكد نادي الزمالك، فيما يتعلق بشكواه التي طالب فيها بالحصول على مستحقاته الخاصة بالعوائد الإعلانية وحقوق الظهور التليفزيوني للاعب خلال مدة تعاقده مع النادي، أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المدنية والجنائية اللازمة لضمان حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن الظهور التليفزيوني والمواد الإعلانية التي قام اللاعب بتصويرها.

ومع صدور قرار لجنة شؤون اللاعبين اليوم، يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، وجميع أعضاء مكتبه، وإلى القطاع القانوني بالنادي برئاسة محمد عناني، وسيد مصطفى، مدير الإدارة القانونية، وأسامة عبد الله، وطارق عبد المنعم، المحاميين، على الجهود التي بذلوها في إدارة هذا الملف باحترافية، والتي أسفرت عن صدور القرار لصالح النادي.