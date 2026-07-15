قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص
احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة
فيديو لسيدة تطعم قطة في الشارع يثير تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الخارجية التشيكي يدعو الإسرائيليين لزيارة بلاده: الأكثر أمانًا في أوروبا
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون «ريبوست» لمواجهة الظواهر المخلة بالنظام العام
رئيس الوزراء العراقي أمام الكونجرس: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة
توقعات بتراجع مبيعات المنازل في كندا العام الجاري
منتخب الديوك تايه| محسن صالح: إسبانيا خنقت فرنسا.. وإنجلترا تقدم «الكرة الأشمل» في المونديال
رئيس الأركان الإسرائيلي: نراقب عن كثب ما يجري في إيران.. وسنوجه ضربات قوية إذا تعرضنا لأي استهداف
بعد اكتمالها.. جدارية الأزهر تتحول لأيقونة بصرية تجذب زوار معرض مكتبة الإسكندرية
رئيس وزراء العراق: عازمون على حصر السلاح بيد الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موديز: الإنفاق العسكري يدفع عجز موازنة إسرائيل للاتساع ويهبط بتصنيفها الائتماني

وكالة موديز
وكالة موديز

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النمو الاقتصادي في إسرائيل العام الجاري؛ سيكون أقل من التوقعات وإن ديونها سترتفع، مشيرة إلى ‌تزايد المخاطر الجيوسياسية.

وأضافت موديز - في تقرير ‌صدر ⁠اليوم الأربعاء- أن البيئة الأمنية الهشة لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات الاقتصادية والمالية لإسرائيل.

وأكدت وكالة موديز أن المالية العامة في إسرائيل لا تزال تواجه ضغوطا متزايدة نتيجة الارتفاع المستدام في الإنفاق العسكري، متوقعة استمرار الإنفاق على الدفاع والأمن القومي عند نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وهو مستوى يفوق بكثير ما كان عليه قبل الحرب.

وأشارت إلى أن هذا الإنفاق المرتفع سيؤدي إلى اتساع عجز الموازنة؛ إذ يتوقع أن يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، في حين يرجح أن يستقر الدين الحكومي عند نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 68.5% في نهاية العام الماضي.

وشددت "موديز" على أن المخاطر لا تزال مرتفعة، محذرة من أن أي تصعيد عسكري جديد، أو تباطؤ اقتصادي لا يرتبط بالإنفاق الأمني، أو تراجع في قوة المؤسسات، قد يفرض ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل.

في الوقت نفسه أبدت الوكالة قلقا خاصا إزاء أوضاع السلطة القضائية، مشيرة إلى أن أي تراجع في قوة واستقلالية النظام القضائي، بما يتجاوز التوقعات المرتبطة بالإصلاحات المؤسسية، قد يكون سببا مباشرا لخفض التصنيف الائتماني.

وتابعت: إن إسرائيل لا تزال تواجه تحديات مالية واقتصادية كبيرة؛ إذ تعتمد على الاحتفاظ بدرجة الاستثمار لمواصلة الاقتراض بشروط مواتية، في وقت تتزايد فيه كلفة الإنفاق العسكري وتتواصل تداعيات الصراع الإقليمي على الاقتصاد.

وكالة موديز إسرائيل النمو الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

ترشيحاتنا

ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوداء في أسيوط

ضبط 600 زجاجة زيت تموين مدعم قبل بيعها بالسوداء في أسيوط

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتفقد سوق بهتيم بعد الانتهاء من تسكين الباعة الجائلين

محافظ المنيا يفتتح السوق

محافظ المنيا يفتتح السوق الحضاري الجديد ببني مزار.. فيديو وصور

بالصور

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

بعد حذفك .. خطوات عودتك مرة أخرى على بطاقات التموين

تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حلقة منى الشاذلى

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

فيديو

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد