احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة

تشهد الأسواق المصرية حالة من الاستقرار في أسعار عدد من السلع الأساسية، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، وارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لأكثر من 7 أشهر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية، من بينها الدواجن والبيض والطماطم والألبان والأرز والسكر، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في استقرار الأسواق وانخفاض أسعار بعض المنتجات خلال الفترة الحالية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن أسعار الطماطم تشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار هذا الوضع حتى نهاية فصل الصيف مع طرح عروات إنتاجية جديدة، مؤكدًا أن الطماطم المتداولة حاليًا آمنة وصالحة للاستهلاك، وأن الإصابات الموجودة في بعض الثمار محدودة للغاية.

وفي سياق آخر، كشف جاد عن استمرار حملات الرقابة لضبط المبيدات المحظورة والتقاوي المغشوشة، موضحًا أنه تم ضبط كميات من هذه المنتجات قبل تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتعاون بين مديريات الزراعة والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات.