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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرهان حسين تطلق كليب تؤتؤ بأجواء راقصة.. وتستعد لأعمال فنية جديدة

النجمة ميرهان حسين
النجمة ميرهان حسين

طرحت الفنانة ميرهان حسين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «تؤتؤ»، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع «يوتيوب» ومختلف منصات الموسيقى والاستماع، لتواصل من خلاله خطواتها في عالم الغناء، وتقدم لجمهورها تجربة جديدة تعتمد على الإيقاع الراقص والأجواء المرحة.

وجاءت أغنية «تؤتؤ» بطابع خفيف وسريع، حيث تناقش فكرة الابتعاد عن العلاقات العاطفية بأسلوب ساخر ومختلف، من خلال كلمات تدعو إلى عدم الانجراف وراء الحب وتجنب متاعبه، في قالب غنائي يجمع بين المرح والإيقاع الحيوي.

وتقول ميرهان حسين في مطلع الأغنية: «تؤ تؤ تؤ.. لأ أوعى يا قلبي تدق»، قبل أن تستكمل الأغنية فكرتها برسائل ساخرة حول العلاقات والحب، من بينها: «تحب إيه... وتحب ليه، أخرك يومين»، و«الحب مالناش خلق ليه»، وهي الكلمات التي تتماشى مع الأجواء الراقصة التي تسيطر على العمل.

وتعاونت ميرهان حسين في أغنية «تؤتؤ» مع عدد من صناع الموسيقى، إذ جاءت من كلمات الشاعرة كوثر الجنة، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع شريف قاسم، فيما تولى ماهر صلاح مهمة المكس والماستر، بينما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج هاني رزق.

وكانت ميرهان حسين قد حرصت على إثارة حماس جمهورها قبل طرح الأغنية رسميًا، من خلال مشاركة مقطع من كواليس تصوير الفيديو كليب عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، معلنة اقتراب موعد إطلاق العمل، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حماسهم وانتظارهم للأغنية.

ويأتي طرح «تؤتؤ» في إطار اهتمام ميرهان حسين بتقديم تجارب متنوعة تجمع بين التمثيل والغناء، حيث تسعى إلى تقديم أعمال مختلفة تعكس قدراتها الفنية في أكثر من مجال.

وعلى المستوى التمثيلي، تنتظر ميرهان حسين عرض فيلم «الحارس»، الذي يشارك في بطولته الفنان هاني سلامة، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، مع تسليط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على حياة الأفراد.

كما تترقب ميرهان حسين عرض مسلسل «الذنب»، الذي يجمعها بعدد من النجوم، من بينهم ماجد المصري ودرة، وهو من تأليف شاهيناز الفقي وإخراج رضا عبد الرازق.

وبين الغناء والتمثيل، تواصل ميرهان حسين نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، وسط انتظار جمهورها لأعمالها الجديدة، سواء على مستوى الدراما والسينما أو من خلال تجاربها الغنائية التي تحرص على تقديمها بأساليب متنوعة.

ميرهان حسين اخبار الفن نجوم الفن

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