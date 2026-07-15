رابطة صحفيي الحوادث تنسق مع وزارة التموين لتقديم تظلمات توقف البطاقات التموينية

نجحت رابطة صحفيي الحوادث والقضايا بنقابة الصحفيين، بمجهودات الزميل محمد عمران عضو المكتب التنفيذي للرابطة, في التوصل إلى اتفاق مع المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن معالجة أزمة وقف البطاقات التموينية الخاصة بعدد من الزملاء أعضاء الرابطة.

وأوضحت الرابطة انه بناء علي توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتيسير علي السادة الصحفيين تم علي الفور التواصل المباشر مع الاستاذ أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية , و تم الاتفاق على حل جميع المشكلات المتعلقة بوقف البطاقات التموينية الخاصة بالزملاء أعضاء الرابطة من خلال التنسيق والمتابعة التي يتولاها الزميل محمد عمران.

وأوضحت أن الضوابط والإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيل البطاقات التموينية، تحديث بيانات البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية، وطباعة استمارة التحديث، مع إرفاق المستندات التالية "صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من كارنيه نقابة الصحفيين"، وتسليم المستندات للزميل محمد عمران وسيتولي تسليم الاستمارات والمستندات إلى وزارة التموين، ومتابعة الإجراءات حتى الانتهاء من إعادة تشغيل البطاقات.

وتؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان حصول الزملاء على حقوقهم التموينية دون تعطيل، مع متابعة كل حالة على حدة حتى الانتهاء من إجراءات إعادة التفعيل.

كما تتوجه رابطة صحفيي الحوادث والقضايا بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على سرعة الاستجابة والتعاون الإيجابي مع الرابطة.

وتشدد الرابطة على استمرارها في أداء دورها النقابي والخدمي، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الزملاء أعضاء الرابطة، بما يحفظ حقوق الصحفيين ويحقق المصلحة العامة.