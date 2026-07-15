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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة غير متوقعة تخفض ضغط الدم المرتفع

الضغط
الضغط
اسماء محمد

يرغب كثيرون في معرفة الأطعمة التي تخفض ضغط الدم المرتفع للتمكن من الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك اليكم الأطعمة التي تخفض ضغط الدم.


قد يكون للأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تأثير طفيف على مستويات ضغط الدم. 

تُعدّ الأطعمة الغنية بفيتامين سي، وفيتامين هـ، والبوتاسيوم، والسيلينيوم، أو الأرجينين خيارات جيدة إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم. 

تحمي مضادات الأكسدة خلايا الجسم من التلف، وتُقلل الالتهاب، مما يُساعد بدوره على ضبط ضغط الدم .

إليك كيف يمكن أن تساعد هذه الأنواع من الأطعمة:

الأطعمة الغنية بفيتامين سي : تحمي من الإجهاد التأكسدي، الذي يسبب الالتهابات
الأطعمة الغنية بفيتامين هـ: تعمل كمضاد  للأكسدة  للمساعدة في حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة
الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية ومساعدة الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد
الأطعمة الغنية بالسيلينيوم : تحمي جسمك من الإجهاد التأكسدي
الأطعمة الغنية بالأرجينين : تساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، وهي مادة كيميائية تساعد على إرخاء خلايا العضلات
الأطعمة الغنية بالكالسيوم : تساعد على شد الأوعية الدموية وإرخائها
 

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