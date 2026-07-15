حفظ الشكاوى لا ينهي أزمة زيزو والزمالك.. ماذا حدث؟ وما الخطوة التالية؟

أسدل الاتحاد المصري لكرة القدم الستار على أحدث فصول الأزمة القانونية بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد سيد "زيزو"، بعدما قررت لجنة شؤون اللاعبين حفظ الشكويين المتبادلتين بين الطرفين، إلا أن القرار لم ينهِ النزاع، في ظل إعلان اللاعب التقدم باستئناف، وتمسك الزمالك بصحة موقفه القانوني.

بداية الأزمة

تعود الأزمة إلى رحيل زيزو عن الزمالك عقب نهاية عقده وانتقاله إلى الأهلي، وهو ما فتح بابًا واسعًا للخلافات القانونية بين الطرفين.

وتقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك طالب خلالها بالحصول على مستحقات مالية تقدر بنحو 82 مليون جنيه، مؤكدًا أحقيته في الحصول عليها وفقًا لبنود عقده مع النادي. وفي المقابل، رفض الزمالك تلك المطالب، وأكد أن اللاعب حصل على مستحقاته، مدعمًا موقفه بعدد من المستندات.

ماذا طلب الزمالك؟

لم يكتفِ الزمالك بالرد على شكوى اللاعب، بل تقدم بشكوى مضادة طالب خلالها بتوقيع عقوبات على زيزو، شملت توقيع غرامات مالية، والحصول على نسبة من العوائد الإعلانية الخاصة باللاعب، إلى جانب مطالب قانونية أخرى، معتبرًا أن اللاعب أخل بالتزاماته التعاقدية.

قرار لجنة شؤون اللاعبين

بعد دراسة المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين، أصدرت لجنة شؤون اللاعبين قرارها بحفظ الشكويين، دون منح أي من الطرفين المطالب التي تقدم بها.

ووفقًا لمصدر داخل اللجنة، فإن المستندات المقدمة أظهرت عدم وجود حقوق مالية أو قانونية مستحقة لأي من الطرفين لدى الآخر، وهو ما انتهت معه اللجنة إلى قرار الحفظ.

الزمالك: موقفنا القانوني صحيح

ورحب الزمالك بالقرار، معتبرًا أنه يؤكد سلامة موقفه القانوني، مشيرًا إلى أن النادي قدم كافة المستندات التي تثبت حصول اللاعب على مستحقاته حتى آخر يوم له داخل القلعة البيضاء، بما في ذلك المستحقات والمكافآت المستحقة.

زيزو يرفض القرار

على الجانب الآخر، أعلن أشرف عبد العزيز، محامي زيزو، رفضه لقرار الحفظ، مؤكدًا أن اللاعب سيتقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع طلب الحصول على حيثيات القرار لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما أكد محامي اللاعب أن قرار الحفظ لا يعني انتصار أي طرف، مشيرًا إلى أن النزاع لا يزال قائمًا من الناحية القانونية وسيستمر عبر درجات التقاضي.

والد زيزو: سنلجأ إلى المحكمة الرياضية

من جانبه، وصف والد زيزو قرار لجنة شؤون اللاعبين بأنه "غير مفهوم"، مؤكدًا أن الأسرة ستتقدم باستئناف أولًا، وفي حال رفضه سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) للمطالبة بحقوق اللاعب.

هل انتهت القضية؟

الإجابة هي: لا.

فبحسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يحق للطرفين التظلم على قرار لجنة شؤون اللاعبين خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار، أمام لجنة التظلمات.

كما أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) لا يكون مباشرًا، وإنما بعد استنفاد جميع درجات التقاضي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبذلك، يبدو أن قرار حفظ الشكاوى لم يكن نهاية الصراع القانوني بين الزمالك وزيزو، بل يمثل محطة جديدة في واحدة من أكثر القضايا إثارة داخل الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مع ترقب ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، وإمكانية انتقال النزاع إلى المحكمة الرياضية الدولية.