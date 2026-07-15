أحمد شديد قناوي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن أحمد شديد قناوي، اعتزاله كرة القدم، منهياً مسيرة كروية امتدت لسنوات شهدت مشاركاته مع عدد من الأندية المصرية، أبرزها الأهلي والمصري والإنتاج الحربي وطلائع الجيش وأسوان.



وقال أحمد شديد قناوي عبر حسابة الشخصي عبر منصات التواصل الإجتماعي:": "أنا أكتر واحد وقف جنب نفسه في مجال كرة القدم، محدش ساعدني أوصل لكل اللي وصلتله من أرقام وبطولات، وفخور جدًا بكل اللي عملته بدون مساعدة، لأن ده صعب جدًا في مصر."

وأضاف :" احترم مسيرتي حتى اللحظة الأخيرة ولم أبخل بنقطة عرق مع أي فريق لعب له، مؤكدًا أن حصوله على أكثر من 500 مباراة في الدوري، و21 بطولة، وأعلى نسبة صناعة أهداف، إلى جانب معادلة رقم الأسطورة حسن الشاذلي في 123 مباراة متتالية، تمثل أعظم ما حققه خلال مشواره.