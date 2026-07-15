زد يحسم صفقة محمود أوكا بعد اجتياز الكشف الطبي

نجح نادي زد في إنهاء إجراءات التعاقد مع محمود أوكا، جناح فريق حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وأجرى اللاعب الكشف الطبي بنجاح، قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى زد لمدة ثلاثة مواسم، ليصبح على أعتاب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ورغم ارتباط أوكا بعقد مع حرس الحدود يمتد حتى صيف 2027، فإن إدارة زد توصلت إلى اتفاق مع النادي، وقامت بسداد المقابل المالي لإتمام انتقال اللاعب.

ويعد أوكا من العناصر المميزة في مركز الجناح، بعدما شارك مع حرس الحدود في 36 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.

وتأتي الصفقة ضمن خطة نادي زد لدعم صفوفه بعناصر مميزة، بعد الموسم الإيجابي الذي قدمه الفريق، والذي شهد وصوله إلى نهائي كأس مصر، إلى جانب احتلاله المركز الثاني في مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز.