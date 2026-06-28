قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مُعجبة تفاجئ أصالة نصري في حفلها بـ دبي.. ماذا حدث؟
رئيس الشيوخ: مصر والسعودية جناحا الأمة وركيزتا الأمن والاستقرار الإقليمي
عند تحويل عداد الكهرباء الكودي.. اشحن من الشركة لهذا السبب
ما فضلش غير هدومنا| قبل الزفاف بأيام.. حريق يلتهم جهاز عروس ويشرد أسرة كاملة في سوهاج
تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026
بدء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 بجميع اللجان
تعليمات بتواجد جميع الطلاب بلجان الثانوية العامة 2026 في موعد أقصاه 8:50 صباحا
حالة الطقس اليوم | أجواء شديدة الحرارة.. والرطوبة ترفع المحسوسة إلى 42 درجة
الكراسي الموسيقية تشتعل.. بيراميدز يفاوض علي ماهر والمصري يقترب من موسيماني
هل اختيار الله لك أحب إلى قلبك من اختيارك لنفسك؟.. علي جمعة يوضح معنى «القدر امتحان القلوب»
22 محطة.. تفاصيل أسعار تذاكر واشتراكات مونوريل شرق النيل بعد تشغيله بالكامل
مفاجأة لأصحاب المعاشات.. اعرف هتقبض كام بداية من يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يثير الجدل بشأن ثنائي هجومي جزائري في الدوري المصري

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

أثار فرج عامر الجدل بعدما أكد عبر حسابه على فيسبوك أن المهاجم الجزائري أحمد نذير بوعلي سيكون نجم الدوري المصري القادم، مشيرًا أيضًا إلى وعاة بنجورة، مطالبًا الجماهير بتخيل النادي الذي قد ينضم إليه الثنائي خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف فرج عامر عن هوية النادي الذي قد يتعاقد مع أي من اللاعبين، لتبقى وجهتهما المحتملة داخل الدوري المصري محل تكهنات حتى الآن.

وكان قد سجل منتخب الجزائر هدف التعادل أمام الأردن لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026

فرج عامر الدوري المصري الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

الفتاة

حقيقة مصرع طبيبة الغربية قبل زفافها.. الداخلية تكشف مفاجأة

إمام عاشور وزيزو

مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور وزيزو عن الأهلي بعد كأس العالم .. ما القصة؟

حادث تريلا الوراق

مأساة على دائري الوراق.. القصة الكاملة لـ حادث التريلا المروع| شاهد

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

مجلس النواب

العلاج بدلًا من الفصل.. تعديلات برلمانية جديدة على قانون تحليل المخدرات للعاملين

زيادة معاشات يوليو 2026

زيادة معاشات يوليو 2026 رسميا بنسبة 15%.. احسب معاشك

مشغولات ذهبية

إلى الـ 6000 جنيه .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

عمرو أديب

مستشفى أورام متخصصة في بورسعيد.. نائب يكشف تفاصيل المشروع وخطة تحويله لخدمة إقليم القناة|فيديو

عمر خيرت

مجدي يعقوب عن حفل عمر خيرت في رويال ألبرت هول: تكريم مستحق لفنان صنع وجدان الملايين

الضرائب

رئيس مصلحة الضرائب تكشف أبرز التعديلات التشريعية الجديدة لدعم الصناعة والمصدرين

بالصور

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد