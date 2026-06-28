فرج عامر يثير الجدل بشأن ثنائي هجومي جزائري في الدوري المصري

أثار فرج عامر الجدل بعدما أكد عبر حسابه على فيسبوك أن المهاجم الجزائري أحمد نذير بوعلي سيكون نجم الدوري المصري القادم، مشيرًا أيضًا إلى وعاة بنجورة، مطالبًا الجماهير بتخيل النادي الذي قد ينضم إليه الثنائي خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف فرج عامر عن هوية النادي الذي قد يتعاقد مع أي من اللاعبين، لتبقى وجهتهما المحتملة داخل الدوري المصري محل تكهنات حتى الآن.

وكان قد سجل منتخب الجزائر هدف التعادل أمام الأردن لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026