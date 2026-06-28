فرج عامر: أحمد فتوح يقترب من الاحتراف الأوروبي.. وأندية كبيرة تتابعه

أكد فرج عامر أن أحمد فتوح بات قريبًا من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، مشيرًا إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدد من المدربين، إلى جانب شركات تسويق أوروبية تمتلك مكانة مميزة في سوق انتقالات اللاعبين.

انتقال أحمد فتوح

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أخبار مؤكدة.. أحمد فتوح هيحترف مؤكد، حاز إعجاب مدربين كتير، وشركات تسويق أوروبية لها وضع مميز في تسويق اللاعبين حاطة عينها على أحمد فتوح، وفتوح ممكن تلاقيه في نادٍ أوروبي كبير قريبًا."

وكان قد كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، عن اقتراب غياب أحمد فتوح عن مباراة منتخب مصر المقبلة أمام أستراليا.

وأضاف مهيب أن الجهاز الفني بدأ تجهيز البديل، حيث دخل كريم حافظ بقوة في حسابات المباراة، ليصبح المرشح الأبرز لتعويض فتوح في مركز الظهير الأيسر حال تأكد غيابه بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الفني القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة والتشكيل النهائي للمباراة.