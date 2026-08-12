نجيب ساويرس بعد حادث الإسماعيلية: أهم إجراء هو دراسة أسباب الحادث ومنع تكراره

علّق رجل الأعمال نجيب ساويرس على حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات وتشريعات أكثر صرامة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكتب نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهم اجراء يجب اتخاذه لمنع حادثة الإسماعيلية من التكرار هو دراسة اسباب الحادث ومنع احتمال تكراره فى المستقبل عن طريق سن التشريعات التى تمنع ما تسبب فيها ..مثل احترام الحد الأقصى لعدد الركاب وتحديد نوعية السيارات المسموح لها بنقل العمال مع اولويات السير …وتشديد العقوبات على مخالفة اجراءات السلامة».

تفاصيل حادث الإسماعيلية

وكانت منطقة الدواويس التابعة لمركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية قد شهدت حادث تصادم مروعًا بين سيارتي نقل كانتا تقلان عمالًا، ما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. ووفق أحدث البيانات المنشورة، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 18 حالة وفاة، فيما أصيب 29 شخصًا، وسط استمرار الإجراءات والتحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأثار الحادث حالة واسعة من الحزن، خاصة مع وجود أطفال بين الضحايا، حيث أشارت تقارير إلى أن 8 أطفال كانوا ضمن المتوفين في الحادث.

وجاء تعليق ساويرس في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب بمراجعة منظومة نقل العمال، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة، وعدم استخدام وسائل نقل غير مناسبة أو تحميلها بأعداد تتجاوز المسموح به.

وتضمنت رؤية ساويرس عدة إجراءات رئيسية، أبرزها دراسة السبب الحقيقي للحادث، ووضع تشريعات تمنع تكراره، والالتزام بالحد الأقصى لأعداد الركاب، وتحديد أنواع المركبات المسموح باستخدامها في نقل العمال، إلى جانب تشديد العقوبات على مخالفة إجراءات السلامة.