فابريزيو رومانو: عمر فايد ينتقل إلى فروزينوني الإيطالي بعد اتفاقه مع فناربخشة

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن آخر تطورات مستقبل المصري عمر فايد، مدافع فريق فناربخشة التركي، في ظل اقترابه من الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان عمر فايد قد عاد إلى صفوف فناربخشة هذا الصيف، بعد خوض عدة تجارب على سبيل الإعارة مع عدد من الأندية الأوروبية، كان آخرها فريق أروكا البرتغالي.

ومن المتوقع ألا يحصل المدافع المصري على فرصة للمشاركة بشكل منتظم مع فناربخشة خلال الموسم المقبل، في ظل وجود أكثر من خيار في مركز قلب الدفاع، يأتي على رأسهم السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وأوضح فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن فناربخشة توصل إلى اتفاق مع نادي فروزينوني الإيطالي بشأن انتقال عمر فايد إلى صفوف الأخير خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف رومانو أن الصفقة أصبحت محسومة بين الناديين، على أن يسافر عمر فايد إلى إيطاليا غدًا للخضوع للفحوصات الطبية، قبل توقيع عقود انتقاله رسميًا إلى فروزينوني.

ويبلغ عمر فايد من العمر 23 عامًا، وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، إلا أن المدافع المصري يبدو في طريقه لمواصلة مسيرته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية.