قلق في برشلونة ورحيل 5 لاعبين في الصيف..تفاصيل

كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن حالة من القلق داخل نادي برشلونة، عقب إصابة السويدي روني باردجي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، قبل انتقاله المحتمل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإصابة دفعت إدارة برشلونة إلى اتخاذ إجراءات احترازية مع اللاعبين المرشحين للرحيل، خوفًا من تعرضهم لإصابات قد تعطل انتقالاتهم خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لما أكدته «آس»، طلب ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، من المدرب هانز فليك فصل اللاعبين المتوقع رحيلهم عن المجموعة والتدرب بشكل منفرد، وضمت القائمة مارك كاسادو، وتومي ماركيز، وداني وجيلي فرنانديز، وهيكتور فورت، وجوفري تورينتس.

ويعتبر مارك كاسادو، من أبرز الأسماء التي يأمل برشلونة للاستفادة ماليًا من رحيلها، بعدما رفض النادي عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو لضمه خلال الجولة التحضيرية في إنجلترا، انتظارًا للحصول على مقابل مالي أكبر.

ويحتاج برشلونة إلى تحقيق إيرادات إضافية خلال الميركاتو الحالي، على الرغم من نجاحه في خفض فاتورة الأجور بعد رحيل عدد من اللاعبين، وذلك بسبب الالتزامات المالية للنادي المتعلقة بالصفقات الجديدة.