مش عايزة تدفع الأجرة.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد مركبة "توك توك" من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب بألفاظ نابية والإتيان بإشارات خادشة للحياء لخلاف حول قيمة الأجرة بالقليوبية .

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر ( قائد مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ) ، وبسؤاله أقر بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب والقذف والإتيان بإشارات خادشة للحياء لخلاف حول قيمة الأجرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقها ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص ) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بتاريخ 9/ الجارى على النحو المُشار إليه وعللت ذلك لقيام قائد المركبة بإنزالها بمكان بعيد عن مسكنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





