نواف سلام: الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب انتهاك للقانون الدولي

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إنّ ما تقوم به إسرائيل في القرى والبلدات الجنوبية من اعتداءات يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح نواف سلام: "سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة إلى أرضهم وإعادة بناء قراهم ليست مسائل قابلة للمساومة".

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات العنيفة على بلدة المنصوري في قضاء صور، موضحًا أن البلدة ليست من البلدات المحتلة من جانب جيش الاحتلال، إلا أنها شهدت خلال الساعات القليلة الماضية اعتداءات متواصلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على المنصوري، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة أرنون، سُمع دويه في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث تقع أرنون ضمن نطاق البلدات المحتلة وفي محيط قلعة الشقيف التاريخية التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا، أن ذلك يأتي في إطار استمرار عمليات التفخيخ والتفجير لمناطق واسعة، على غرار ما يحدث في زوطر الشرقية.