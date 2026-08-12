أحمد موسى: مصر تتوسع في طاقة الرياح والنووي لتقليل فاتورة الطاقة والدولار

كشف الإعلامي أحمد موسى عن توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الطاقة اهتمامًا كبيرًا ويتابعه بصورة مستمرة، في ظل ارتباطه المباشر بالأمن القومي والاقتصاد المصري.

وقال موسى إن الرئيس السيسي وجه بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على استغلال الإمكانات التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع استمرار تنفيذ البرنامج النووي المصري.



طاقة الرياح ضمن خطة الدولة المستقبلية

وأوضح أحمد موسى أن الدولة تستهدف زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، باعتبارها أحد المصادر المهمة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على الرياح والشمس يمكن أن تساعد في تقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، وتوفير بدائل محلية تسهم في تأمين احتياجات الدولة من الكهرباء.



البرنامج النووي المصري جزء من استراتيجية الطاقة

وأكد موسى أن البرنامج النووي المصري يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الدولة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن امتلاك مصادر متعددة لإنتاج الطاقة يمنح الدولة قدرة أكبر على مواجهة التغيرات والأزمات العالمية، ويقلل من الاعتماد على مصدر واحد لتوفير احتياجاتها من الكهرباء.



تقليل الاعتماد على الدولار

وأشار أحمد موسى إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف أيضًا تقليل الاعتماد على الدولار، خاصة أن فاتورة الطاقة ترتبط بصورة كبيرة بتكلفة الوقود ومستلزمات التشغيل والاستيراد.

وأضاف أن زيادة الإنتاج من المصادر المحلية والمتجددة يمكن أن تساعد على تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، بالتزامن مع جهود الدولة لتقليل فاتورة الدين وتعزيز موارد الاقتصاد.



توطين صناعة مستلزمات الطاقة

ولفت موسى إلى أن خطة الدولة لا تقتصر على إقامة محطات جديدة، وإنما تشمل العمل على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.

وأكد أن تصنيع جزء أكبر من المعدات والمكونات المستخدمة في مشروعات الطاقة داخل مصر من شأنه تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة المكون المحلي، وخلق قاعدة صناعية قادرة على دعم المشروعات المستقبلية.



مصر تتعاون دوليًا في قطاع الطاقة

وأوضح أحمد موسى أن مصر تعمل مع دول عديدة في ملف الطاقة، وتسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن التعاون الدولي يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات كبرى تخدم استراتيجية الدولة في مجال الطاقة.



مواجهة تقلبات أسعار الطاقة عالميًا

وقال موسى إن أسعار النفط والطاقة عالميًا تتعرض للارتفاع والانخفاض وفقًا للأزمات والتوترات التي تشهدها المنطقة والعالم، وهو ما يجعل تنويع مصادر الطاقة ضرورة بالنسبة للدولة المصرية.

وأكد أن زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تمثل أحد الحلول التي تعمل عليها الدولة لتقليل تأثر الاقتصاد بالتقلبات العالمية في أسعار الوقود والطاقة.