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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يوضح بيان النيابة العامة بشأن حادث الدواويس بالإسماعيلية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أوضح الإعلامي أحمد موسى تفاصيل بيان النيابة العامة بشأن حادث تصادم «الدواويس» بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التحقيقات الأولية كشفت أن انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى مركبتي ربع نقل كان السبب وراء وقوع الحادث المروع.

وقال أحمد موسى إن بيان النيابة العامة أوضح أن الحادث وقع بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 30 آخرين، كانوا يستقلون مركبتي ربع نقل محملتين بعمال اليومية.

أحمد موسى يستعرض تفاصيل بيان النيابة العامة

وأشار موسى إلى أن النيابة العامة أعلنت في بيان لها أنها تلقت صباح الثلاثاء الموافق 11 أغسطس إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين مركبتي ربع نقل محملتين بعمال يومية داخل الصندوقين الخلفيين، وذلك بدائرة مركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن النيابة تحركت على الفور لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث، خاصة مع ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين.

 

انفجار الإطار الخلفي سبب الحادث

وأكد أحمد موسى أن أهم ما كشفه بيان النيابة العامة هو تحديد السبب الأولي وراء وقوع التصادم.

وبحسب التحقيقات، فإن الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين انفجر أثناء سيرها، ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها ودخولها إلى الاتجاه المقابل.

وأضاف أن المركبة اصطدمت بعد ذلك بالمركبة الأخرى التي كانت محملة أيضًا بعمال يومية، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا والمصابين.

 

18 وفاة و30 مصابًا في الحادث

وأوضح موسى أن بيان النيابة العامة كشف أن الحادث أسفر عن وفاة 18 شخصًا، بينما أصيب 30 آخرون بإصابات متفاوتة.

وأشار إلى أن أعمار الضحايا والمصابين تراوحت بين 9 سنوات و50 عامًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويعكس العدد الكبير من الضحايا والمصابين حجم الحادث الذي وقع نتيجة التصادم بين المركبتين.

النيابة تنتقل إلى موقع الحادث والمستشفيات

وقال أحمد موسى إن النيابة العامة تحركت على أكثر من محور لمتابعة التحقيقات، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته.

وفي الوقت نفسه، توجه أعضاء آخرون إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين، ومناظرة جثامين المتوفين، والاستماع إلى أقوال المصابين وذويهم.

وأكد موسى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار محاولة النيابة الوصول إلى صورة كاملة عن كيفية وقوع الحادث وتحديد أسبابه ومسؤولياته.

تعذر سؤال 20 مصابًا بسبب حالتهم الصحية

وأوضح أن بيان النيابة العامة أشار إلى تعذر سؤال 20 من المصابين بسبب سوء حالتهم الصحية، ومن بينهم سائقا المركبتين طرفي الحادث.

في المقابل، تبين خروج خمسة مصابين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال خمسة مصابين آخرين، حيث أيدت شهاداتهم ما توصلت إليه التحقيقات بشأن كيفية وقوع الحادث، وأفادوا بتصالحهم عن الإصابات التي لحقت بهم.

 

فحص المركبتين للكشف عن أسباب التصادم

وأشار أحمد موسى إلى أن النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات فنية لاستكمال التحقيقات، من بينها ندب المهندس الفني المختص لفحص المركبتين طرفي الحادث.

ويهدف الفحص الفني إلى الوقوف على الحالة الفنية للمركبتين، وفحص الأجزاء المرتبطة بالحادث، بما في ذلك الإطار الذي أشارت التحقيقات الأولية إلى انفجاره وتسببه في انحراف إحدى المركبتين.

 

تحليل مخدرات للسائقين

وأضاف موسى أن النيابة العامة أمرت أيضًا بأخذ عينة من كل من سائقي المركبتين، لفحصها والتأكد من مدى تعاطيهما أي مواد مخدرة وقت وقوع الحادث.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات التحقيق للتأكد من جميع العوامل التي يمكن أن تكون قد ساهمت في وقوع التصادم، وعدم الاكتفاء بالسبب الفني الذي كشفت عنه التحقيقات الأولية.

دفن جثامين الضحايا

وأوضح أحمد موسى أن النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثامين المتوفين، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومناظرة الجثامين.

وفي الوقت نفسه، قررت النيابة مواصلة متابعة المصابين والاستماع إلى أقوال من تسمح حالتهم الصحية بذلك، على أن يتم سؤال باقي المصابين فور استقرار حالتهم.

التحقيقات لا تزال مستمرة

وأكد موسى أن بيان النيابة العامة شدد على أن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة، وأن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات اللازمة للكشف عن جميع ملابسات الواقعة.

أحمد موسى محافظة الإسماعيلية حادث الدواويس

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