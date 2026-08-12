تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية : ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. فلسطين : 160 دولة تعترف بنا والاحتلال يستمر | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



التضامن : فرق دعم نفسي لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

قدم أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن ، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .



مفاجأة الصكوك الضريبية.. الضرائب تحسم الجدل: لا تخالف الشريعة

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الصكوك الضريبية موجودة في القانون، ولكنها لم تُفعّل نهائيًا، حيث كانت معطلة، والجديد أنه تم تفعيلها.



الجيش الليبي : اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية

أكد مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن عملية اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية هي محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية للتأكيد على وجودها، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



متملاش معدتك .. جمال شعبان يكشف تأثير الإفراط في الأكل على القلب

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحديث عن النظام الغذائي السليم من الأمور المهمة، مشيرًا إلى ضرورة حرص المواطنين على تناول كل ما هو حلال وطيب، موضحًا أن الحديث عن الطعام ليس أمرًا ترفيهيًا، وإنما يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وحياتهم.



ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية

قدم الإعلامي أحمد موسى خالص التعازي لأهالي ضحايا حادث عمال الإسماعيلية، مؤكدًا أن الحادث يمثل مأساة وكارثة أثرت في الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تواصل التعامل مع تداعيات الحادث، بينما تظل أسباب وقوعه رهن تحقيقات الجهات المختصة.



الصحة: 17 حالة وفاة و31 مصابا في حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية

قدم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.



أحمد موسى : الرئيس السيسي وجه بالتحرك العاجل في حادث الدواويس

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة تعاملت بشكل سريع مع حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن جميع المواطنين يعيشون حالة من الحزن الشديد جراء الحادث.



تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من مشاركة بياناتهم الشخصية

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قضية تسريب أو تداول أرقام المواطنين ترتبط بشكل مباشر ببياناتهم الشخصية، موضحًا أن المواطنين يتركون أرقام هواتفهم في العديد من المواقع والجهات أثناء إجراء الطلبات أو عمليات الشراء.



مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: 160 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية ورغم ذلك يستمر الاحتلال

أكد مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن، أنه يجب إنفاذ القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.