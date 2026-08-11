الصحة: 17 حالة وفاة و31 مصابا في حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية

قدم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية.



وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز” : "أكثر من 32 سيارة إسعاف تحركت على موقع الحادث وتم نقل جميع المصابين الذين بلغ عددهم 31 مصابا إلى المستشفيات ".

وتابع: "محافظة الإسماعيلية إحدى محافظات التأمين الصحي الشامل ومستوى التجهيزات الصحية على أعلى مستوى ".

وأكمل حسام عبد الغفار : "لا نحتاج إلى نقل المصابين إلى خارج المحافظة وأعداد المصابين 31 مصابا و17 حالة وفاة".

وتابع : " 10 مصابين خرجوا من المستشفيات وهناك حالات مصابة ولدينا 7 حالات حرجة وحالتان على جهاز التنفس الصناعي ، ولدينا حالات مصابة في سن 18 سنة وهناك حالة مصابة عمرها 4 سنوات".

وأكمل: " تقديم الخدمات الطبية في حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية بدون أي تكلفة.. وتوجيه رئاسي بتوجيه كافة أشكال الدعم للمصابين ".