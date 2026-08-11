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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا حادث "عمال الإسماعيلية"

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مضاعفة التعويضات لأسر ضحايا. 

حادث تصادم سيارتي نقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين . 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات لكي يتم صرف التعويضات بصورة فورية لأسر الضحايا والمصابين.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين.

مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التعويضات ضحايا حادث تصادم

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