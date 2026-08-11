محافظ الأقصر يعتمد خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 227 درجة

اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، قرارًا جديدًا بخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 إلى 227 درجة، وذلك استجابةً لمطالب أولياء الأمور وإتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، في بشرى سارة للطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام وأولياء أمورهم،

ويأتي قرار محافظ الأقصر بعد أن كان الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام قد تحدد في بداية أعمال التنسيق عند 240 درجة، قبل أن يتم خفضه في المرة الثانية إلى 232 درجة، ليصدر القرار الجديد بخفضه للمرة الثالثة إلى 227 درجة.

وأوضح أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن قرار الخفض الجديد جاء بناءً على الدراسة التي أعدتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، في ضوء أعداد الطلاب وأعداد الفصول والمقاعد المتاحة بالمدارس، بما يسمح باستيعاب أعداد إضافية من الطلاب، مع الحفاظ على الكثافات الطلابية المناسبة داخل الفصول وضمان انتظام وجودة العملية التعليمية.

ويعكس القرار حرص محافظة الأقصر على الاستجابة لمطالب الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، وفقًا للإمكانات الاستيعابية المتاحة بمدارس المحافظة.