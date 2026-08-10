مدير أمن الأقصر يقود حملة أمنية مكبرة بشارع المدينة المنورة.. صور

قاد اللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر مساء اليوم الاثنين حملة أمنية مكبرة بشارع المدينة المنورة بمدينة الأقصر لمتابعة الحالة الأمنية والمرورية وفرض الانضباط بالشارع وضبط المخالفات وملاحقة الخارجين عن القانون

وشارك في الحملة اللواء سامح درويش مساعد مدير أمن الأقصر والعميد أيمن وهبة رئيس قسم تراخيص الأسلحة والعقيد أحمد غريب مدير شرطة المرافق والمقدم أحمد أسامة رئيس عمليات المرور والرائد محمد فريد ضابط بإدارة المرور والرائد أدهم الغزالي ضابط بإدارة البحث الجنائي والنقيب أحمد مالك معاون مباحث المرور إلى جانب عدد من القيادات والأفراد الأمنية

واستهدفت الحملة عددا من الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية بمدينة الأقصر وفي مقدمتها شارع المدينة المنورة حيث جرى تكثيف التواجد الأمني والمروري وفحص المخالفات والتعامل الفوري معها إلى جانب العمل على تحقيق السيولة المرورية ومنع أي مظاهر من شأنها التأثير على حركة المواطنين والمركبات

كما تضمنت الحملة تكثيف أعمال المتابعة الأمنية وملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها خلال الحملات الميدانية

وتأتي الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها مديرية أمن الأقصر في مختلف الشوارع والميادين ضمن خطة تستهدف تعزيز الانتشار الأمني والمروري ورفع مستوى الانضباط والتعامل الحاسم مع المخالفات بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين

ويحرص اللواء جميل حسن مدير أمن الأقصر على متابعة الحملات الأمنية ميدانيا والوقوف على مستوى الأداء الأمني والمروري بما يسهم في سرعة التعامل مع أي مخالفات أو مشكلات والعمل على تيسير حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع مدينة الأقصر

وتواصل الأجهزة الأمنية بالأقصر تكثيف جهودها بمختلف أنحاء المحافظة لمواجهة صور الخروج عن القانون وضبط المخالفات وتحقيق الانضباط بالشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة