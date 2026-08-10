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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بإنجاز خط مياه الكرنك الجديد لتحسين الخدمة بكورنيش النيل

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

 تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، سير العمل بمشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة كورنيش النيل، والتي تتضمن تركيب الخط الناقل للمياه الجديد لمناطق الكرنك بكافة نجوعها، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تقوية ضخ المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمنشآت بمختلف أحياء المنطقة.

وخلال الجولة، شدد محافظ الأقصر على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة لها، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما وجه برفع المخلفات ونواتج الأعمال أولاً بأول وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من المشروع، مع التأكيد على أهمية التنسيق التام بين مختلف الجهات التنفيذية لتجنب أي تعارض في الأعمال وضمان سرعة الإنجاز.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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