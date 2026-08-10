استنفار أمني ومروري بإسنا.. حملة مكبرة لضبط المخالفات وملاحقة الخارجين عن القانون جنوب الأقصر

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حملة أمنية ومرورية مكبرة استهدفت عددًا من الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالمركز لضبط المخالفات المرورية وملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز حالة الانضباط بالشوارع.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر وتحت إشراف اللواء عمر محمد عيسوي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت ضمن خطة أمنية متواصلة تستهدف تكثيف التواجد الشرطي والمروري والتعامل الحاسم مع المخالفات.

وشارك في الحملة المقدم محمد ماهر مأمور مركز شرطة إسنا والعقيد أحمد المراغي رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت والمقدم محمد كمال رئيس مباحث مركز شرطة إسنا والمقدم محمد عبد الرحيم رئيس وحدة مرور إسنا والنقيب سيف الزيني بمركز شرطة إسنا إلى جانب القوات المشاركة في تنفيذ الحملة.

وانتشرت القوات بعدد من المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمركز إسنا حيث جرى تكثيف أعمال الفحص والمتابعة وضبط المخالفات المرورية والتعامل مع صور الخروج عن القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما استهدفت الحملة تحقيق السيولة المرورية ومنع الممارسات المخالفة التي تعيق حركة المواطنين والمركبات مع استمرار التواجد الأمني والمروري على مدار اليوم لرفع مستوى الانضباط داخل الشوارع والطرق الرئيسية.

وتأتي الحملات الأمنية والمرورية ضمن التحركات المستمرة التي تنفذها مديرية أمن الأقصر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة المخالفات والتصدي للخارجين عن القانون وتعزيز التواجد الأمني بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الميدانية بمركز إسنا لرصد المخالفات والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار خطة تستهدف تحقيق الانضباط وفرض سيادة القانون بالشارع.