كل دقيقة قبل الإقلاع لها حساب.. ماذا يحدث للطائرة قبل الإقلاع؟

تقدم الإعلامية رانيا هاشم حلقة استثنائية من برنامج «البعد الرابع»، تتناول خلالها كواليس عالم الطيران من داخل مطار القاهرة، وتسلط الضوء على المناطق والتفاصيل التي لا يراها المسافر خلال رحلته.

وتكشف الحلقة مراحل صيانة الطائرات وفحصها وتجهيزها للإقلاع، إلى جانب الخدمات الجوية التي تعمل في صمت لضمان راحة المسافرين، فضلًا عن منظومة الشحن الجوي وكيفية تحرك البضائع من وإلى الطائرة وفق إجراءات دقيقة ومتواصلة.

وتستعرض الحلقة الوجه الآخر لمطار القاهرة، وتجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالتفاصيل التي تسبق رحلة المسافر، وما يحدث داخل المطار والطائرات بعيدًا عن أعين الركاب.

ومن المقرر عرض الحلقة الخميس المقبل على شاشة «إكسترا نيوز»، تحت عنوان «من داخل كواليس الطيران.. حيث تبدأ الرحلة قبل الإقلاع».