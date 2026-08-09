وزير الطيران يتفقد تجهيزات مطار العلمين النهائية قبل انطلاق معرض مصر الدولي «EIAS 2026»

أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، يرافقه الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وعدد من القيادات والجهات المعنية، جولة تفقدية بمطار العلمين الدولي؛ لمتابعة انتظاميه التشغيل والوقوف على آخر الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والمشاركين في هذا الحدث الدولي الهام.

يأتي ذلك مع اقتراب انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026»، والمقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وخلال الجولة، تابع وزير الطيران المدني انتظام حركة التشغيل، وتفقد صالتي السفر والوصول، ومنظومة سيور الحقائب، وبوابات السفر، وأجهزة الفحص والتفتيش، إلى جانب المرافق والخدمات والتجهيزات الفنية، كما اطلع على الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والمشاركين في المعرض، والمسارات المخصصة لاستقبال وإنهاء إجراءات سفرهم، بما يضمن انسيابية حركة السفر والوصول.

كما اطلع «الحفني» على الموقف التنفيذي للأعمال الجاري استكمالها بالمطار، ووجّه بسرعة الانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية، ورفع مستويات الكفاءة والجاهزية التشغيلية خلال فترة انعقاد المعرض.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن الوزارة تُولي أهمية خاصة لاستضافة معرض «EIAS 2026» ، بإعتباره أحد الفعاليات الدولية الهامة، مشيرًا إلى أنه يُمثل منصة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالي الطيران والفضاء، بما يتيح تبادل الخبرات والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات والاستثمار، فضلًا عن دعم مشاركة الشركات المصرية في المحافل الدولية والتواصل مع مختلف الكيانات العالمية العاملة في هذين المجالين.

وشدد وزير الطيران المدني على ضرورة مواصلة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والإلتزام بأعلى معايير التشغيل وجودة الخدمات، بما يضمن تقديم صورة مشرفة عن قطاع الطيران المدني خلال فعاليات المعرض، ويعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من إمكانات وبنية أساسية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى.