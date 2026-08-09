ادفع علشان تركن.. القبض على سايس في السيدة زينب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من منادى سيارات لقيامه بطلب مبلغ مالي منه نظير إيقاف سيارته بأحد الشوارع «دون وجه حق» بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل «له معلومات جنائية» - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر).

وبمواجهته؛ اعترف بعمله بمهنة منادى سيارات «دون ترخيص» وارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه إبان تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.