القبض على سيدة سرقت حقيبة يد من أخرى في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام إحدى السيدات بسرقة حقيبة يدها بإسلوب المغافلة حال سيرها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد صاحبة الحساب (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 1/ الجارى حال سيرها بدائرة القسم قامت إحدى السيدات بمغافلتها وسرقة حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية .

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بذات الدائرة)، وتم بإرشادها ضبط كافة محتويات الحقيبة المستولى عليها ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.