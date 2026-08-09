أحمد فلوكس: أرفض جملة من الفن إلى الهداية.. وأسعى للجهاد في نفسي ليس أكثر

رد الفنان أحمد فلوكس، على فيديو نُشر له خلال وجوده بالمسجد، تحت عنوان: فلوكس من التمثيل إلى الهداية، مؤكدًا تحفظه على هذا المصطلح، واصفًا بأنه يعتبره اتجار بالدين.

وكتب فلوكس، عبر حسابه بموقع فيسبوك :"بسم الله الرحمن الرحيم .. أولا اشكر كل من حب وجودي في المسجد ولكن: اسمح لي اتحفظ على كلمه من التمثيل أو الفن إلى الهداية... فالفن مهنة جميلة وشديدة الحساسية ولا أقبل هذا المصطلح".

وأضاف أحمد فلوكس: “كم من زمايل لي في هذه المهنة قريبين جدًا من الله عز وجل وبيصلوا ويعرفوا ربنا ، وبالمناسبة اللي في الصورة معايا دول من أكبر المنتجين الفنيين وأيضا زميل لي ممثل وفنان”.

وتابع: “ومن أنا إلا عبد من عباد الله يسعى جاهدا للجهاد في نفسه ليكون عبدا صالحا ليس أكثر .والصلاة في المسجد ليست شيء إلا أنها فرض نحاول القيام به اما هذا المانشيت فاعتبره إتجار بالدين غير مقبول .. .. تحياتي .. وآسف”.