قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صيفنا بهجة.. الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يطلقان برنامجا توعويا للأطفال

الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يطلقان برنامجا توعويا للأطفال
الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يطلقان برنامجا توعويا للأطفال
أحمد سعيد

يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية أوقاف القاهرة، تنفيذ سلسلة من الورش والفعاليات التثقيفية والتفاعلية الموجهة للأطفال، ضمن برنامج «صيفنا بهجة».

الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يطلقان برنامجا توعويا للأطفال

وتستهدف الفعاليات تنمية الوعي الوقائي لدى الأطفال، وترسيخ القيم الإيجابية لديهم، وبناء شخصية واعية ومتوازنة، قادرة على التفكير السليم، والتمييز بين السلوكيات الإيجابية والممارسات الضارة، واتخاذ القرارات السليمة.

وتعتمد الفعاليات على أساليب مبتكرة تجمع بين المعرفة والتفاعل والترفيه، بما يناسب طبيعة الطفل واحتياجاته، من خلال عدد من الأنشطة، أبرزها:

  • الحكي التفاعلي: لغرس القيم والمبادئ بأسلوب شائق ومبتكر يناسب عالم الطفل.
  • الأنشطة الفنية «الرسم والتلوين»: لتنمية المواهب والمهارات الإبداعية، وإتاحة مساحة للتعبير واكتشاف القدرات.
  • المسابقات التثقيفية: لتحفيز التفكير، وإثراء المعرفة، وتنمية روح المشاركة.
  • جلسات الحوار المفتوح: لتنمية مهارات الحوار والتعبير والتفكير الواعي، وتعزيز قدرة الأطفال على اتخاذ القرارات السليمة.

وتُقام هذه الورش والفعاليات أسبوعيًّا، كل يوم اثنين خلال الإجازة الصيفية، بعدد من مساجد محافظة القاهرة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أسماء المساجد وأماكن إقامة الفعاليات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تطوير أدوات العمل التوعوي الموجه للأطفال، وتقديم محتوى تربوي وتثقيفي جاذب، يسهم في استثمار أوقات الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، ويجمع بين المعرفة والفن والحوار والوعي والبهجة.

ومن خلال هذه الفعاليات، تتكامل الجهود التوعوية والتربوية لبناء وعي النشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وحمايتهم من السلوكيات السلبية، في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة والبهجة.

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية أسامة الأزهري صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

حودة لـ«صدى البلد»: «خيبت توقعاتك» حققت نجاحًا كبيرًا.. والجمهور سبب انتقالي من المهرجانات للبوب

حودة: خيبت توقعاتك حققت نجاحا كبيرا.. والجمهور سبب انتقالي من المهرجانات للبوب| خاص

بوسي

بفستان مجسم.. ظهور لافت لـ بوسي

المركز القومي للسينما

القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة في سينما الهناجر

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد