يواصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومديرية أوقاف القاهرة، تنفيذ سلسلة من الورش والفعاليات التثقيفية والتفاعلية الموجهة للأطفال، ضمن برنامج «صيفنا بهجة».

الأعلى للشئون الإسلامية ومكافحة الإدمان يطلقان برنامجا توعويا للأطفال

وتستهدف الفعاليات تنمية الوعي الوقائي لدى الأطفال، وترسيخ القيم الإيجابية لديهم، وبناء شخصية واعية ومتوازنة، قادرة على التفكير السليم، والتمييز بين السلوكيات الإيجابية والممارسات الضارة، واتخاذ القرارات السليمة.

وتعتمد الفعاليات على أساليب مبتكرة تجمع بين المعرفة والتفاعل والترفيه، بما يناسب طبيعة الطفل واحتياجاته، من خلال عدد من الأنشطة، أبرزها:

الحكي التفاعلي: لغرس القيم والمبادئ بأسلوب شائق ومبتكر يناسب عالم الطفل.

الأنشطة الفنية «الرسم والتلوين»: لتنمية المواهب والمهارات الإبداعية، وإتاحة مساحة للتعبير واكتشاف القدرات.

المسابقات التثقيفية: لتحفيز التفكير، وإثراء المعرفة، وتنمية روح المشاركة.

جلسات الحوار المفتوح: لتنمية مهارات الحوار والتعبير والتفكير الواعي، وتعزيز قدرة الأطفال على اتخاذ القرارات السليمة.

وتُقام هذه الورش والفعاليات أسبوعيًّا، كل يوم اثنين خلال الإجازة الصيفية، بعدد من مساجد محافظة القاهرة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أسماء المساجد وأماكن إقامة الفعاليات.

وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تطوير أدوات العمل التوعوي الموجه للأطفال، وتقديم محتوى تربوي وتثقيفي جاذب، يسهم في استثمار أوقات الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، ويجمع بين المعرفة والفن والحوار والوعي والبهجة.

ومن خلال هذه الفعاليات، تتكامل الجهود التوعوية والتربوية لبناء وعي النشء، واكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم، وحمايتهم من السلوكيات السلبية، في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة والبهجة.