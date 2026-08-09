تموين بني سويف يضبط مصنعا لإنتاج الفلفل الأسود المغشوش بمركز ناصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الفلفل الأسود المغشوش بعزبة سيد يوسف التابعة لقرية المنصورة بالوحدة المحلية بالحمام، مركز ناصر، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش والتدليس والتلاعب في المنتجات الغذائية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات محمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وبمتابعة وإشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية، حيث تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على نحو 5.5 طن من المنتج النهائي من الفلفل الأسود، إلى جانب كميات من المواد والمستلزمات المستخدمة في عمليات التصنيع والتلوين، فضلًا عن خامات وبهارات مجهولة المصدر.

وشملت المضبوطات 10 أكياس معبأة بمواد بودرة وألوان وصبغات ومكتسبات لون مجهولة المصدر، و10 شكائر بيكربونات صوديوم نقي 99.3% غذائي، وزن الشيكارة 25 كجم، وكمية طن من الفلفل الأحمر المطحون بالعنق، وجركن مكسب طعم باربكيو وزن 15 كجم.

كما تم التحفظ على 10 علب «بيور كلر» لتلوين البويات المائية، وكمية طن من قشر الفول، وطن من البهارات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طن من الكمون المطحون مجهول المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة، مع استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والأسواق لضبط السلع غير المطابقة والمجهولة المصدر، والتصدي لأية ممارسات تضر بصحة وسلامة المواطنين.