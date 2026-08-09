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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بني سويف يتصدى للسوق السوداء بمركز الواسطى بحملات رقابية مكثفة

تموين بني سويف
تموين بني سويف

وجه محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، بتشديد إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالسلع المدعمة.

و​شنّت إدارة تموين الواسطى، تحت قيادة السيد حسني سلامة مدير الإدارة  
بالاشتراك مع إدارة الرقابة التموينية ، حملة مكبرة لمتابعة الأسواق والأنشطة التموينية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً جاءت تفاصيلها كالتالي: ضبط السلع المدعمة والسوق السوداء:
 1 محضر تجميع دقيق بلدي مدعم بعدد 25 شكارة (زنة 50 كجم للشكارة) قيل اعادة بيعها بالسوق السوداء.1 محضر تجميع 100 لتر سولار بغرض التجميع وإعادة البيع في السوق السوداء.
 السلع مجهولة المصدر:
 3 محاضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، حيث تم التحفظ على: 500 كجم سكر 250 كجم أرز ​ 400 زجاجة مياه معدنية
(وتم التحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها).


​ المخالفات العامة والاشتراطات الصحية:
 1 محضر عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.
6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المادية.
​ وتؤكد مديرية التموين ببني سويف استمرار الحملات الرقابية المستمرة اليومية في كافة مراكز المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وردع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بقوت المواطنين.

بني سويف الواسطي تموين الواسطي

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