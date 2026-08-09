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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بني سويف: تلقي تظلمات نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الأحد

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بدء تلقي طلبات التظلم من نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 9 أغسطس، وتستمر أعمال تلقي الطلبات حتى الأحد 23 أغسطس الجاري.
وأوضح الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم تخصيص مقر بمديرية التربية والتعليم ببني سويف لتلقي طلبات التظلمات، على أن تتم أعمال الاطلاع ومراجعة أوراق الإجابة وفقًا للقطاعات التعليمية المحددة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن قطاع (أ) يضم إدارات بني سويف والفشن والواسطى، وتُجرى أعمال الاطلاع ومراجعة أوراق الإجابة بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف.


بينما يضم قطاع (ب) إدارات ببا وإهناسيا وسمسطا وناصر، وتُجرى أعمال الاطلاع ومراجعة أوراق الإجابة بمقر مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بمدينة بني سويف.
وأكد الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، أهمية الالتزام بالمواعيد والأماكن المحددة لتقديم التظلمات، والعمل على تيسير الإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن الشفافية والحيادية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

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