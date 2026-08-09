7 قواعد.. مورينيو يظهر العين الحمرا لـ نجوم ريال مدريد| ماذا حدث؟

فرض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قواعد جديدة قبل انطلاق دورى الليجا الإسباني.

وذكرت تقارير إسبانية أن جوزيه مورينيو شدد على ضرورة اتباع لاعبى ريال مدريد نظام غذائي أكثر صرامة يشمل قوائم طعام ثابتة للإفطار والوجبات الخفيفة.

أفادت التقارير الإعلامية أنه لم يعد للاعبي ريال مدريد حرية الإختيار أمام القواعد التي فرضها البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للميرنجي.

أشارت التقارير إلى البرتغالي جوزيه مورينيو شدد على نجوم الفريق الملكي ضرورة الحضور إلى فالديبيباس قبل ساعة من التدريبات على أن يكون ذلك الأمر إلزامي.

لفتت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو أكد على أن أي تأخير سيؤدي إلى عقوبة، بغض النظر عن إسم اللاعب أو مكانته.

أوضحت التقارير إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو أكد على أنه لا توجد غرامات مالية على المتأخرين، بل ستكون العقوبة حصة تدريب في صالة الألعاب الرياضية بشكل فردي وبعيدًا عن المجموعة.

واصلت التقارير : من ضمن قواعد البرتغالي جوزيه مورينيو أن اللاعبون المصابون ملزمون بإجراء برنامج التعافي في فالديبيباس صباحًا ومساءً ويمكنهم الاحتفاظ بمدربيهم الشخصيين، لكن يجب أن يكون العمل منسقًا وتحت إشراف الجهاز الفني للنادي.

واختتمت التقارير مؤكدة على أن قواعد مورينيو تتضمن أيضا وجبات جماعية حيث يريد أن يتناول اللاعبون والجهاز الفني الطعام معًا في فالديبيباس.