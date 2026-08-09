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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض عجز الميــزان التجــارى خلال شهر مايو 2026

الصادرات
الصادرات
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأحد
    المــوافق   9  /  8   / 2026  النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مايو 2026.

انخفاض عجز الميــزان التجــارى

 بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3,99 مليــار دولار خـــلال شهر مايو 2026 مقابــل 4,00 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 0,30 ٪.
 

الصــــادرات    


ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3,58 ٪ حيث بلغت 4,53 مليار دولار خلال شهر مايو 2026 مقابــل 4,37 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.

 ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (فواكه طازجة بنسبـة 40,3 ٪، أسمدة بنسبه 9,4٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 29,1 ٪، البترول الخام بنسبة 56,4 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (ملابس جاهزة بنسبــة 10,4 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 12,6٪، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 50,2 ٪، سجاد وكليم بنسبه 12,4 ٪).


الــــــواردات 


ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 1,72 ٪ حيـث بلغت 8,52 مليار دولار خـلال شهـر مايو 2026 مقابـــل 8,37 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

(الغاز الطبيعي بنسبــة 96,8 ٪، منتجات البترول بنسبة 18,2 ٪ ، مواد اولية من حديد او صلب بنسبــة 3,3 ٪ ، قمح الخام بنسبة 33,5 ٪ ).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مايو 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15,6 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 39,1 ٪، ذرة بنسبـة 4,0 ٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية  بنسبـة 24,9 ٪).

الميــزان التجــارى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التجارة الخارجية فواكه طازجة الصادرات الوارات

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