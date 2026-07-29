الإحصاء: 122.8 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر عام 2025

يستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الرئيس "ميكائيل راندريانيرينا " رئيس جمهورية مدغشقر .

وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجمهورية مدغشقر، أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 29/ 7 / 2026 وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وجمهورية مدغشقر إلى 122.8 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 143.4 مليون دولار عام 2024 .

الصادرات المصرية إلى جمهورية مدغشقر



بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى جمهورية مدغشقر 109.5 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 132 مليون دولار عام 2024 ، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من جمهورية مدغشقر 13.3 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 11.4 مليون دولار عام 2024 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى جمهورية مدغشقر خلال عام 2025

1. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 48.8 مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 10 ملايين دولار.

3. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 7.7 مليون دولار.

4. مصنوعات متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار.

5. صابون ، محضرات غسيل وشموع صناعية بقيمة 4.9 مليون دولار .

مجموعات سلعية استوردتها مصر



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من جمهورية مدغشقر خلال عام 2025

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 11.8 مليون دولار.

2. مجموعات سلعية أخري بقيمة 1.5 مليون دولار .

وسجلت قيمة استثمارات جمهورية مدغشقر في مصر 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 28.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جمهورية مدغشقر 374 ألف دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 2.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .

تحويلات المصريين العاملين بجمهورية مدغشقر



وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجمهورية مدغشقر 605 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 43 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من جمهورية مدغشقر فى مصر 37 ألف دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .

عدد سكان مصر



وسجل عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة في يوليو 2026.

عدد سكان جمهورية مدغشقر

بينما سجل عدد سكان جمهورية مدغشقر 33.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

عـدد المصـريين المتواجديـن بجمهورية مدغشقر



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بجمهورية مدغشقر طبقــاً لتقديرات البعثة 150 مصريا حتى نهاية عام 2024 .