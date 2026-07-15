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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: تراجع ديون الإفلاس إلى 70.3 مليون جنيه وانخفاض حالات البروتستو في 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم،    الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2025.

 حالات البروتستو

بلغ عدد حالات البروتستو التي دفعت قيمته 714 حالة عام 2025 مقابل 821 حالة عام 2024 بانخفاض قدره 107 حالات بنسبة 13%. 

التعبئة العامة والاحصاء

 بلغـت قيــمة الدين لحالات البروتستـو التي دفعـــت قيمته 13.8 مليون جنيه عام 2025 مقابـــل 16.4 مليون جنيه عــــام 2024 بانخفاض قــــــدره 2.5 مليون جنيه بنسبة 15.5%. 

- بلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع 2904 حالة عام 2025 مقابل 3290 حالة عام 2024 بانخفاض قـــدره 386 حالـة بنسبة 12%.

-  جاءت محــــــــــــــــافظـــــة القاهرة فـى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتــــستــــــو دفعت قيــــمتـه، حيث بلغ عددها 213 حالة بنسبة 30%، تليها محافــــظة البحر الأحمر حيث بلغ عددها 130 حالة بنسبة 18% ثم محافظة المنوفية، حيث بلغ عددها 77 حالة بنسبة 11% من إجمالي عدد الحالات.

 -  جاءت محافظة القاهرة في المركـز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو دفعـت قيـمته، حيث بلغت قيمتـــها 4.6 مليون جنيه بنسبة 33%، تليها محافظـة المنوفية، حيث بلغت قيمتـــها 1.8 مليون جنيه بنسبه 13%، ثم محافظة الغربية، حيث بلغت قيمتـــها 1.4 مليون جنيه بنسبه 10% من إجمالى قيمـة الـدين.

- جاءت محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو عدم الدفع، حيث بلغ عددها 478 حالة بنسبه 16.4%، تليها محافــــظة القاهرة 453 حالة بنسبة 16%، ثم محافظة الغربية حيث بلغ عددها 397 حالة بنسبة 14% من إجمالي عدد الحالات.

- جاءت محافظة البحـــيرة في المركز الأول من حيث قيمة الدين لبروتستو عــــــدم الدفــــــع، حيــث بلغت قيمتـــها  38.9 مليار جنيه بنسبة 74%، تليها محافظـة القاهـــــــرة حيث بلغـــــت قيمتـها 7.4 مليار جنيـــــه بنسبـــــة 14%، ثم محافظة الجيزة، حيث بلغت قيمتـــها 5.4 مليار جنيه بنسبة 10.2% من إجمالى قيمـة الـدين. 

الإفلاس:

- بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس 2 حالة عــــام 2025 مقابـل 6 حالة عام 2024 بانخفاض قدره 4 حالات.  

- بلغـــت قيـــمة الدين لأحكـــــام إشــــهار الإفلاس 70.3 مليون جنيـــه عــام 2025 مقابــــــل 120.2 مليـــون جنيــه عـــام 2024 بانخفاض قدره 49.9 مليون جنيه.

البروتستو الإفلاس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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