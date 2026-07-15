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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخبز «فينو» بحي الزهور يعج بالحشرات ويستخدم تموراً مجهولة المصدر

ضبط مخبز «فينو» بحي الزهور يعج بالحشرات ويستخدم تموراً مجهولة المصدر
ضبط مخبز «فينو» بحي الزهور يعج بالحشرات ويستخدم تموراً مجهولة المصدر
محمد الغزاوى

شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة رقابية مكبرة بقيادة هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية والمخابز بدائرة حي الزهور.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، وبناءً على تعليمات محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

ضبط مخبز «فينو» بحي الزهور يعج بالحشرات

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من تمور العجوة مجهولة المصدر داخل مخبز خاص بإنتاج المخبوزات والعيش الفينو، دون وجود أي بيانات أو مستندات تدل على مصدر حيازتها.

كما تبين لرجال الحملة أثناء التفتيش افتقار المخبز لأبسط الاشتراطات الصحية اللازمة، ورصد انتشار كثيف للحشرات والذباب والصراصير داخل أماكن تجهيز وتداول الأغذية، مما يؤدي إلى تلوث المنتجات ويشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلكين.

وتم التحفظ على كافة المضبوطات مجهولة المصدر، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك وسلامة الغذاء.

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