محافظ بورسعيد يتابع انطلاق مبادرة "كود بلا حدود"

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، مركز "المبدع الصغير" بديوان عام المحافظة، لمتابعة انطلاق فعاليات مبادرة "كود بلا حدود"، التي ينظمها مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة بورسعيد، تحت إشراف المهندسة رشا شريف، مدير المركز وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بقيادة الاستاذ محمود بدوي.

واطلع محافظ بورسعيد على البرامج التدريبية التي تتضمنها المبادرة، والتي تستهدف تدريب الأشخاص من الصم وضعاف السمع، والمكفوفين وضعاف البصر، وذوي الهمم، على أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة باستخدام لغة Python، من خلال مناهج تدريبية أُعدت بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل فئة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الرقمية وتأهيلهم لسوق العمل.

محافظ بورسعيد يتفقد مركز "المبدع الصغير" التابع لمركز معلومات شبكات المرافق

وتشمل المبادرة: كورس لغة Python للصم وضعاف السمع و كورس أساسيات الحاسب والبرمجة ولغة Python للمكفوفين وضعاف البصر و كورس أساسيات الحاسب الآلي لذوي الهمم.

كما استمع المحافظ إلى شرح حول آلية تنفيذ المبادرة، حيث يستمر البرنامج التدريبي المخصص للصم وضعاف السمع لمدة 10 حصص تدريبية، بواقع حصتين أسبوعيًا، مع توفير بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن محافظة بورسعيد تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة "كود بلا حدود" تمثل خطوة مهمة نحو إتاحة فرص متكافئة للجميع لاكتساب مهارات المستقبل، وفتح آفاق جديدة أمام ذوي الهمم في مجالات التكنولوجيا والبرمجة، بما يعزز من مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية.