أندرويد فقط.. طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف

أتاح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر في العالم واتساب مسزة طال انتظارها لمستخدمي نسخة واتساب للأعمال WhatsApp Business، والتي تمكن المستخدمين من تشغيل حسابين على جهاز واحد، ولكن لمستخدمي أندرويد فقط حالياً بسكل تجريبي.

وبحسب تك رادار التقني، توفر المزة لأصحاب الأعمال والشركات تشغيل وإدارة رقمين مختلفين عبر التطبيق على هاتف واحد دون الحاجة لهاتف أحر أو تطبيقات محاكاة.

يمكنك الاستفادة من الميزة بعد تحميلك الإصدار التجريبي WhatsApp Business beta 2.24.27.5 من خلال متجر Google Play، ومن المتوقع أن يصبح الإصدار الجديد متاح لباقي المستخدمين بشكل تدريجي لاحقاً.

واستخدام حسابين على نفس التطبيق من هاتف واحد، دون فقدان أي محادثات أو بيانات، وحتى والإعدادات الخاصة بكل حساب.

طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف

الخدمة متاحة لمستخدمي أندرويد إصدار WhatsApp Business beta 2.24.27.5

اذهب إلى الإعدادات ثم زر "+" بجوار الحساب، لإضافة حساب بيزنس ثاني.

سيظهر لك خيار إضافة حساب جديد.

قم بإدخال رقمك الأخر.

يمكنك التبديل بين الحسابين عبر Switch accounts بالاختيار بين الأساسي والإضافي.

يذكر أن واتساب تعمل على إتاحة الدعم الكامل لإستخدامات أكثر من حساب عبر منصتيها الأبرز النسخة العادية ونسخة الـ Business.